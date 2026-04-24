Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ Sáu, 06:00, 24/04/2026
VOV.VN - Việc bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe. Trước khi rẽ phải, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ phải.

Do đó, việc người tham gia giao thông bật tín hiệu báo xi nhan trái nhưng rẽ phải thì được xem là chuyển hướng xe nhưng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Về mức xử phạt, căn cứ Điểm a khoản 3, điểm a khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng xe đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy như sau:

- Phạt 600.000 đồng đến 800.000 đồng: Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển.

- Phạt 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe (GPLX): Chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Như vậy, người điều khiển xe máy có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX nếu như không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng mà gây ra tai nạn giao thông.

Cùng với đó, tại Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều này;

16. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm h, điểm i khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm g khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i, điểm k, điểm n, điểm o khoản 5 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm;

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 9, khoản 10, điểm đ khoản 11 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, người điều khiển ô tô có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX nếu như không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng mà gây ra tai nạn giao thông.

Việc bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành đúng quy định về sử dụng tín hiệu xi nhan để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Tuệ Minh/VOV.VN
Tin liên quan

Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026

VOV.VN - Theo Nghị định 168, mức phạt cao nhất đối với xe ô tô đi vào đường cấm năm 2026 lên tới 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và có thể bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

So sánh mức phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 100 và 168

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP , nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng cao so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu

VOV.VN - Giá xăng ngày càng biến động khiến chi phí sử dụng ô tô tăng cao, nhưng chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen lái xe và sử dụng xe, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền xăng mỗi tháng đáng kể.

