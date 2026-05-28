Yadea bắt tay VGX phát triển hạ tầng đổi pin chung cho xe máy điện tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác của Yadea với các đối tác công nghệ và hạ tầng, hướng tới mang đến những giải pháp di chuyển thông minh, thuận tiện và bền vững hơn cho người dùng Việt.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi các dòng xe máy điện thông minh Yadea sang sử dụng pin hoán đổi. Đồng thời, các dòng xe tương thích sẽ được kết nối với hệ thống hạ tầng đổi pin dùng chung do VGX phát triển tại Việt Nam.

Thông qua giải pháp đổi pin thông minh, sự hợp tác này được Yadea kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những rào cản về hạ tầng sạc cho xe máy điện, giúp người dùng sạc phương tiện thuận tiện, linh hoạt và tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình sử dụng. Đây cũng được xem là một trong những hướng tiếp cận quan trọng, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy quá trình phổ cập phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Yadea Việt Nam và VGX

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc kết nối giữa các thương hiệu xe máy điện cùng hệ sinh thái năng lượng mới dùng chung được Yadea đánh giá là xu hướng quan trọng nhằm tối ưu nguồn lực xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận xe điện và thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh.

Ông Vương Hạo – Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Tập đoàn công nghệ Yadea chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tương lai của giao thông xanh không chỉ đến từ những sản phẩm thông minh hay công nghệ tiên tiến, mà còn nằm ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái năng lượng mới thuận tiện, linh hoạt và dễ tiếp cận cho người dùng. Hợp tác cùng VGX là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Yadea tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang xe máy điện đến gần hơn với người dùng Việt và cùng kiến tạo tương lai di chuyển bền vững hơn cho thế hệ tiếp theo".

Ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty hạ tầng năng lượng xanh Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ký kết: “Việc hợp tác cùng Yadea là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng dùng chung cho phương tiện điện tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực cung cấp năng lượng từ Tập đoàn Petrolimex, việc kết nối giữa hạ tầng đổi pin và các thương hiệu xe điện như Yadea sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái thuận tiện, bền vững và dễ tiếp cận hơn với người dùng".

Trạm đổi pin

Tiến tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại Việt Nam, trong tháng 6/2026 tới đây, Yadea sẽ giới thiệu thêm một mẫu xe Flagship trong dải sản phẩm của mình mang tên Yadea Omee – dòng sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, với thiết kế thời trang, tính năng thông minh và độ an toàn cao. Bên cạnh đó, Yadea sẽ đồng thời triển khai chiến dịch “Đổi xe xăng - Lấy xe điện” tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM.