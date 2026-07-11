Yamaha Exciter 155 mới ra mắt tại Việt Nam

Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe côn tay underbone Exciter 155 VVA-TCS hoàn toàn mới, đây cũng đồng thời đánh dấu cột mốc hành trình 20 năm (2006 – 2026) của thương hiệu Exciter tại thị trường xe máy Việt Nam, bắt đầu từ sự khai phá phân khúc xe số thể thao đến nối tiếp thành công trong suốt quãng thời gian dài.

Trên mẫu xe Exciter 155 VVA-TCS mới, điểm sáng lớn nhất nằm ở khối động cơ 155cc tối ưu tỷ số nén 11.6:1 chia sẻ chung DNA với dòng siêu mô tô YZF-R15, sản sinh công suất tối đa 18,5 PS (13.6kW) tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14.4 N·m tại 8.500 vòng/phút.

Xe được trang bị hộp số 6 cấp kết hợp cùng bộ ly hợp chống trượt (Assist & Slipper Clutch), kết hợp với tỷ số truyền thứ cấp được tối ưu, giúp xe bứt tốc nhanh hơn so với trước. Đặc biệt, Yamaha đã tích hợp "Bộ khuếch âm thanh" mới, mô phỏng tiếng hút gió đặc trưng của xe phân khối lớn.

Yamaha Việt Nam cũng trang bị cho Exciter 155 VVA-TCS hai tính năng công nghệ an toàn: Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hệ thống TCS được tích hợp trên một mẫu underbone giúp người lái tự tin tăng tốc trên các đoạn đường trơn trượt, kết hợp cùng phanh ABS (trang bị đĩa trước 267mm trên bản SP và Giới hạn).

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS được trang bị màn hình trung tâm kỹ thuật số đa năng, hiển thị thị trực quan dữ liệu vận hành theo thời gian thực (tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ nước làm mát, mức nhiên liệu), cùng với ứng dụng Y-On kết nối qua Bluetooth với điện thoại, cho phép người dùng có thể theo dõi hành trình, nhận thông báo sự cố, lịch bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, mẫu xe máy mới còn sở hữu hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey, kết hợp cùng cụm công tắc tay lái kiểu sportbike với đặc trưng là công tác ngắt động cơ. Về ngoại hình, xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Downforce Movement" lấy cảm hứng từ xe đua MotoGP, cùng với những bổ sung ở: Mặt nạ, đèn định vị, kính chắn gió, cụm đèn hậu thể thao, bộ ốp hông, ốp ống xả và nắp chụp bô, lốp trước - sau và bình xăng 5,4 lít cỡ lớn.