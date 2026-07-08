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Yamaha Exciter 2026 ra mắt màu sơn mới

Thứ Tư, 15:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Hong Leong Yamaha Motor (HLYM) vừa giới thiệu phiên bản 2026 của Yamaha Y15ZR và Y15ZR Special Edition (SE) tại Malaysia (hay còn có tên Yamaha Exciter tại thị trường khác). Cả hai đều được làm mới bằng các tùy chọn màu sắc mới, trong khi thiết kế, động cơ và giá bán gần như được giữ nguyên.

Yamaha Exciter 2026 có màu Cyan Jade, bản SE thêm Royal Maroon

Sau 7 năm có mặt trên thị trường với phiên bản V2, Yamaha Exciter và Exciter SE 2026 vừa được cập nhật thêm màu sắc. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Yamaha Exciter 2026 được bổ sung màu Cyan Jade hoàn toàn mới, thay thế cho màu Mecha Green trước đây. Hai tùy chọn màu Blue Spark và Aqua Violet vẫn tiếp tục được duy trì trong danh mục sản phẩm.

yamaha exciter 2026 ra mat mau son moi hinh anh 1
yamaha exciter 2026 ra mat mau son moi hinh anh 2

Theo HLYM, phối màu Cyan Jade được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa tông màu cyan và jade, mang đến diện mạo hiện đại, trẻ trung và thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động.

Trong khi đó, Yamaha Exciter Special Edition (SE) được bổ sung màu Royal Maroon, tạo cảm giác cao cấp và sang trọng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài màu sơn độc quyền, bản SE tiếp tục sở hữu kính chắn gió thể thao (Sports Visor) cùng giỏ trước Yamaha Premium Basket tích hợp cổng sạc USB Type-C, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Mỗi xe còn được tặng kèm khóa đĩa Yamaha Safety Disc Lock trị giá 100 RM.  

Động cơ giữ nguyên, giá bán từ 8.998 RM (khoảng 58 triệu đồng)

Bên dưới lớp áo mới, Yamaha Exciter 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 150 cc, SOHC, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 15,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số côn tay 5 cấp truyền động bằng xích.  

Tại Malaysia, Yamaha Exciter 2026 bản tiêu chuẩn có giá 8.998 RM (khoảng 58 triệu đồng), trong khi Exciter Special Edition được niêm yết ở mức 9.498 RM (xấp xỉ 61,5 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm chi phí đăng ký và bảo hiểm.

Việc chỉ thay đổi màu sơn nhưng giữ nguyên nền tảng cơ khí cho thấy Yamaha tiếp tục tập trung vào việc làm mới diện mạo nhằm duy trì sức cạnh tranh của Exciter trong phân khúc xe côn tay underbone, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng mà không làm tăng giá bán.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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