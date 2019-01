10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2018

Dựa vào số liệu công bố của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam) và Hyundai Thành Công (HTC), dưới đây là 10 mẫu ô tô có doanh số cao nhất thị trường Việt Nam trong năm 2018. 1. Toyota Vios: Trong năm 2018, Vios tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu thị trường với tổng doanh số 27.188 chiếc tăng 22,1% so với năm 2017. 2. Hyundai Grand i10: Xe đứng đầu phân khúc xe cỡ nhỏ và cũng đứng đầu trong số các mẫu xe của Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Mẫu xe này có doanh số 22.068 chiếc trong năm 2018. 3. Toyota Innova: Mẫu MPV này được nhiều người ưa chuộng dành cho cả mục đích cá nhân lẫn dịch vụ, Toyota đã bán được 14.581 chiếc Innova trong năm 2018, tăng 21,4% so với năm 2017. 4. Mazda 3: Mazda 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Trường Hải, và cũng của phân khúc C tại Việt Nam. Với doanh số 13.446 chiếc, mẫu xe này đã đạt mức tăng trưởng 26,4%. (Ảnh: Mazda Việt Nam). 5. Hyundai Accent: Dù mới ra mắt giữa tháng 4/2018, nhưng Hyundai Accent đã có doanh số rất tốt trong năm 2018. Trong năm 2018, xe bán được tổng cộng 12.537 chiếc. 6. Mazda CX-5: Mẫu crossover của Mazda tiếp tục có mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất năm, và đồng thời đứng đầu phân khúc. Năm 2018, Trường Hải đã bán được 12.243 chiếc CX-5, đạt mức tăng trưởng 36%. (Ảnh: Zing.vn) 7. Kia Cerato: Kia Cerato cũng tiếp tục xuất hiện trong danh sách năm nay với doanh số 11.678 chiếc, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 106,6%. (Ảnh: Kia Việt Nam) 8. Kia Morning: Đây là mẫu xe thứ 4 do Trường Hải lắp ráp lọt top 10 ô tô bán chạy nhất năm 2018. Mẫu xe cỡ nhỏ đô thị này đã bán được 11.458 chiếc trong năm qua; dù bị tụt hạng nhưng KIA Morning vẫn tăng doanh số 11,4% so với năm 2017. (Ảnh: Vietnamoi) 9. Honda City: Phân khúc B có sự góp mặt nhiều nhất trong danh sách, và Honda City là mẫu xe thứ 3 thuộc phân khúc này. Xe bán được tổng cộng 10.851 chiếc trong năm qua, tăng 56,9%. 10. Honda CRV: Là một trong những mẫu xe được nhập khẩu thành công về Việt Nam sớm nhất, Honda CR-V vẫn luôn đạt doanh số xe ổn định. Trong năm vừa qua, mẫu xe này đã tăng trưởng mạnh, đạt 150% với 8.819 chiếc được bán ra. (Ảnh: Honda Việt Nam)

