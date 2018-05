SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa ra mắt có gì đặc biệt?

Chính thức được giới thiệu vào ngày 10/5, Rolls-Royce Cullinan là chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử Rolls-Royce và cũng là chiếc xe siêu sang đầu tiên của hãng sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Mẫu SUV siêu sang sở hữu khung gầm chung với X6, tuy nhiên đã được thiết kế lại bởi các kỹ sư Rolls-Royce. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.341 x 2.164 x 1.835mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 3.295mm, xe có trọng lượng 2.660 kg. Đèn pha xe có thiết kế khá giống với những mẫu xe khác trong gia đình Rolls-Royce. Tuy nhiên có thêm đèn LED ban ngày bao quanh phía trên. Đèn hậu LED được thiết kế mềm mại, trau chuốt. Tuy nhiên, lại được nhiều người đánh giá khá bé so với tổng thể to lớn của mẫu SUV này. Trục lái của xe được nâng cấp để phù hợp với các loại địa hình khó. Phuộc trước dạng xương đòn đôi mới, trong khi phía sau dùng loại đa liên kết 5 điểm. Ở chế độ off-road, mô-men xoắn của xe được tận dụng tối đa ở vòng tua thấp. Rolls-Royce còn cho biết thêm, Cullinan có khả năng lội nước lên đến 540mm. Khi phát hiện một trong số 4 bánh xe rời khỏi mặt đường, hệ thống treo khí nén sẽ điều chỉnh để bánh xe có thể trở lại mặt đất. Bên trong, những tùy chọn nội thất của những chiếc Rolls-Royce khác đều được cung cấp trên Cullinan. Vô lăng có thiết kế nhỏ hơn so với mẫu Phantom hay Ghost, cần số tích hợp ở gạt sau vô lăng. Ở hàng ghế sau, chỗ để chân được thiết kế rộng rãi. Hàng ghế sau có thiết kế nằm ở vị trí cao hơn so với hai ghế trước. Khách hàng có thể tùy chọn băng sau 3 chỗ hay 2 chỗ. Cullinan trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn bao gồm công nghệ quan sát trong đêm (Night Vision), cảnh báo vật cản, cảnh báo buồn ngủ, camera 360 độ, kiểm soát hành trình... Khách hàng có thể tùy chọn bất kì loại vật liệu ốp nội thất nào. Xe cũng được tích hợp tủ lạnh, khay đựng ly và 2 ly uống rượu cao cấp. Cốp sau có dung tích 560 lít, khi tháo hai "ghế sự kiện" ra , Cullinan sẽ có dung tích cốp 600 lít, còn khi băng ghế sau được gập xuống hoàn toàn, dung tích cốp sẽ rơi vào mức 1.930 lít. Xe sử dụng động cơ tăng áp V12 6.75 lít, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn lên tới 850 Nm. Rolls-Royce không công bố khả năng tăng tốc của xe. Xe được giới hạn tốc độ ở mức 250km/h. Hiện Rolls-Royce đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng của chiếc SUV siêu sang này với mức giá khởi điểm 325.000 USD (khoảng 7,3 tỷ đồng). bb43ae2f229d583b9bb5da7a36567195/5af7c1a5/2018_05_10/0MWBNkFj9S2Uewolg2nzYA/2019_Rolls_Royce_Cullinan__Launch_Film_1.mp4

