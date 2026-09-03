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11 án tử hình, 19 án chung thân trong vụ ma túy VN10

Thứ Năm, 14:16, 03/09/2026
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VOV.VN - Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, trong đó có 11 án tử hình, 19 án chung thân. Chi Dân, An Tây và Trúc Phương lĩnh án tù liên quan tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình vắng mặt đối với chủ mưu đường dây là bị cáo Hà Danh Nậm (hiện đang bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế) về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác có vai trò quan trọng trong đường dây như “tổng kho” Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh cũng bị tuyên phạt án tù chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Tòa tuyên các mức án đối với từng bị cáo trong đường dây ma túy VN10.

Các bị cáo nhận án tử hình khác bao gồm: Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Xuân Hiếu, Trịnh Bảo Quân, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhân về các tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử tuyên phạt chung thân đối với các bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thanh Hưng, Đào Duy Phương, Nguyễn Hồ Ta Xin, Võ Minh Duy, Lê Quốc Anh, Lê Công Hùng, Trịnh Văn Thanh, Trần Minh Trung, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thế Trân, Trương Trung Hiếu, Thân Đức Phát, Nguyễn Hoàng Anh, Lục Chí Bảo, Nguyễn Thị Trúc Ly, Đinh Trọng Hải về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Các bị cáo trong vụ án VN10 tại điểm cầu trại giam Chí Hòa T30.

Bên cạnh đó, tòa tuyên phạt đối với các bị cáo như: Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) 7 năm tù giam, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn được gọi là "cô tiên từ thiện") 6 năm tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) bị tuyên án 8 năm tù giam, trong đó phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Đỗ Trúc Phương có vai trò cung cấp địa điểm, ma túy cho các đồng phạm sử dụng vào ngày 16/3/2024 tại nhà riêng. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Thẩm phán Vũ Thanh Lâm tuyên đọc các mức án.

Đối với trường hợp của An Tây, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo có nhiệm vụ cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng ma túy với các đồng phạm vào ngày 3/11/2024 và tổ chức cho Văn Anh Duy sử dụng ma túy ngày 8/11/2024.

Khám xét chỗ ở của bị cáo thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa. Do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng khối lượng là 0,1184g methamphetamine, 0,7524g cần sa, 13,758g ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông.

Còn về trường hợp của Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân), bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vì đã cùng các bị cáo khác thống nhất thuê, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy vào ngày 4/11/2024.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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