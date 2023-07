12 đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke ở huyện Kim Sơn

Theo thông tin từ đại diện công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), vào hồi 22h45 phút, ngày 2/7, được sự phối hợp giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Tổ công tác 161 của công an huyện Kim Sơn và công an thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn) kiểm tra, phát hiện tại quán Karaoke Thanh Thanh Hiền (khối 8, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) do Phạm Thị Lành sinh năm 1969 làm chủ có 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Quá trình phát hiện, bắt quả tang, cơ quan công an thu giữ 5,29 gam ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện cả 12 đối tượng trên đều dương tính với ma túy

Cán bộ điều tra ghi lời khai Phan Đình Thương

Đấu tranh ban đầu, Phan Đình Thương (sinh năm 1994, ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn) khai nhận trước đó đã mua số ma túy trên với giá 4,5 triệu đồng rồi mang đến quán Karaoke sử dụng.

"Hiện chúng tôi đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật vụ việc", đại diện công an huyện Kim Sơn cho hay.