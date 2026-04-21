  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
15 dự án lớn tại Hà Nội bị "tuýt còi" vì "quên" dành quỹ đất xây nhà ở xã hội

Thứ Ba, 10:52, 21/04/2026
VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND TP Hà Nội khi phê duyệt quy hoạch đã không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đáng lưu ý, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội (NOXH).

“Quên” dành quỹ đất và chưa đầu tư NOXH

Theo Thanh tra Chính phủ, TP Hà Nội, nơi tập trung nhiều người lao động thu nhập thấp, có nhu cầu cao về NOXH nhưng việc quy hoạch và quản lý, sử dụng quỹ đất 20% làm NOXH vẫn còn hạn chế, không đạt mục tiêu, yêu cầu về phát triển NOXH; một số còn thiếu sót, vi phạm pháp luật về nhà ở, cụ thể:

Giai đoạn từ 2011-2022, có 08 dự án khu đô thị, nhà ở có quy mô 10 ha trở lên, UBND Thành phố khi phê duyệt quy hoạch đã không dành quỹ đất 20% để phát triển NOXH; 04 dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% và phải bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở địa điểm khác nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND Thành phố chưa thực hiện; 03 dự án có quy mô từ 10 ha trở lên bố trí không đủ quỹ đất để xây dựngNOXH theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm về quy hoạch, quản lý, sử dụng quỹ đất 20% làm NOXH trên địa bàn TP Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Tại dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Thanh tra Chính phủ nhận thấy UBND TP Hà Nội bố trí 6890 m2 đất thuộc các ô đất BT6 và BT11 có chức năng sử dụng đất là Nhà biệt thự sinh thái để phát triển NOXH là thiếu khả thi, không phù hợp nhu cầu của đối tượng thu nhập thấp.

Tại dự án nhà ở thương mại xây dựng nhà ở phục vụ cho cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội: UBND Thành phố chấp thuận đầu tư phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Xuân Phương nhưng đến năm 2014, UBND Thành phố điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đã đưa dự án vào quỹ đất 20% để phát triển NOXH là không đúng mục tiêu đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết đã được chấp thuận, phê duyệt trước đó.

Trong giai đoạn từ 2011 đến trước ngày 13/8/2019, Thành phố chưa theo dõi riêng việc quản lý, sử dụng số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% phát triển NOXH; chưa có hướng dẫn quản lý, dẫn đến các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; chưa tổng hợp số thu các đơn vị đã nộp vào ngân sách Nhà nước;…

UBND Thành phố chưa đầu tư xây dựng NOXH bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 10 dự án đã được bố trí quỹ đất (để đáp ứng nhu cầu về NOXH của người dân trên địa bàn thành phố), trong khi nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% từ các dự án đã thu được là rất lớn, gây lãng phí đất đai.

Kiến nghị bố trí đủ quỹ đất xây NOXH trong năm 2026 đối với 15 dự án

Từ kết quả thanh tra và kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo TP Hà Nội bố trí đủ quỹ đất để xây dựng NOXH trong năm 2026 đối với 15 dự án đã nêu.

Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng NOXH trên quỹ đất 20% theo tiến độ đã được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì xử lý theo quy định để lựa chọn chủ đầu tư khác thực hiện hoặc để đầu tư xây dựng NOXH bằng nguồn vốn ngân sách từ khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại các dự án theo quy định.

Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp..., bảo đảm dành đủ quỹ đất phát triển NOXH; triển khai các dự án đầu tư xây dựng NOXH bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với quỹ đất 20% đã được Chủ đầu tư bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố để đáp ứng nhu cầu và bảo đảm an sinh xã hội cho người thu nhập thấp.

Cần có cơ chế, giải pháp để rút ngắn các thủ tục hành chính liên quan để hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư, chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển NOXH.

Đối với khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị TP Hà Nội rà soát, xử lý, bố trí đủ quỹ đất để xây dựng NOXH cho dự án thay thế ở địa điểm khác hoặc thu hồi quỹ đất 20% NOXH của chủ đầu tư để xây dựng NOXH tại dự án trong trường hợp dự án vẫn còn quỹ đất.

Đối với dự án nhà ở thương mại xây dựng nhà ở phục vụ cho cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội: rà soát, điều chỉnh theo đúng mục tiêu dự án, quy hoạch chi tiết trước đó đã được chấp thuận, phê duyệt.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
Nóng 24h ngày 21/4: Lời khai của người cha trong vụ con trai tử vong

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu anh San khai nhận khoảng 24h ngày 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ. Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì phát hiện con trai đã tử vong.

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu anh San khai nhận khoảng 24h ngày 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ. Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì phát hiện con trai đã tử vong.

Đề xuất các trường hợp được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự

VOV.VN - Tại dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung các trường hợp được xem xét "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự".

VOV.VN - Tại dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung các trường hợp được xem xét "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự".

Hộ kinh doanh trâu Thúy Hằng bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

VOV.VN - Ngày 20/4, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Việt Hưng phối hợp UBND phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và phát hiện hàng loạt vi phạm.

VOV.VN - Ngày 20/4, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Việt Hưng phối hợp UBND phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và phát hiện hàng loạt vi phạm.

