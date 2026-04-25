16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ Bảy, 09:43, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6/2024 đến 30/11/2024, tại tòa nhà DOBLE DRAGON 5 (thủ đô Manila, Philippines), dưới sự tổ chức, điều hành của đối tượng người Trung Quốc có tên gọi “Wanshun” (không rõ lai lịch), các bị can đã hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thế Anh, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đồng, Lộc Thị Chi giữ vai trò điều hành chung; các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Minh Tú, Nông Văn Tú, Lưu Thế Huy, Bùi Bách Đông, Bùi Văn Tính làm tổ trưởng; cùng nhiều bị cáo khác là nhân viên.

16 nam 6 thang tu danh cho doi tuong dieu hanh duong day lua dao xuyen quoc gia hinh anh 1
Mức án nghiêm khắc được áp dụng cho các bị cáo

Nhóm này sử dụng điện thoại kết nối internet, lập các tài khoản Facebook ảo để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ bị hại nạp tiền (Việt Nam đồng) đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng “UNISAT” và website https://www.unlsaytq.vip nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 32 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án 38 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng; 16 bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Mức án cao nhất là 16 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái); bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù; các bị cáo Đinh Quang Minh (SN 2000, trú xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Thị Chi (SN 1994, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Sỹ Đức/VOV1
Thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025

VOV.VN - Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025

Thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025

VOV.VN - Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Từ 3.000 đồng “câu mồi” đến cú đánh sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới

VOV.VN - Những giao dịch chỉ 3.000 - 5.000 đồng, những cuộc gọi ngắn, kịch bản quen thuộc, không gây chú ý, nhưng chính từ những "mảnh vụn" nhỏ ấy, một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn đã âm thầm vận hành, cuốn hàng nghìn người vào chiếc bẫy được thiết kế sẵn.

Từ 3.000 đồng “câu mồi” đến cú đánh sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ 3.000 đồng “câu mồi” đến cú đánh sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới

VOV.VN - Những giao dịch chỉ 3.000 - 5.000 đồng, những cuộc gọi ngắn, kịch bản quen thuộc, không gây chú ý, nhưng chính từ những “mảnh vụn” nhỏ ấy, một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn đã âm thầm vận hành, cuốn hàng nghìn người vào chiếc bẫy được thiết kế sẵn.

Truy tố nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương dùng sổ đỏ giả lừa đảo

VOV.VN - VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Bị can này đã mượn sổ đỏ thật, sau đó làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương dùng sổ đỏ giả lừa đảo

Truy tố nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương dùng sổ đỏ giả lừa đảo

VOV.VN - VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị can này đã mượn sổ đỏ thật, sau đó làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

