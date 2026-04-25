Án chung thân cho "thầy bói" lừa đảo gần 99 tỷ đồng

Thứ Bảy, 09:07, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

Dùng thủ đoạn "tâm linh"dẫn dụ nhiều người hùn vốn mua bán đất vì có “ông bà” chỉ đường, Dung đã lừa đảo 14 người, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng…

Ngày 24/4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Dung (SN 1968, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo Dung  còn phải bồi thường thiệt hại cho các vị hại hơn 68 tỷ đồng.

Theo đó, giữa năm 2019, do nợ hơn 1 tỷ đồng không có khả năng chi trả, Dung nảy sinh ý định lừa đảo.

Để tạo lòng tin, Dung nhận mình “có người phù hộ” nên biết xem bói và được “ông bà” cho biết những khu đất “đắc địa” có thể sinh lời cao. Dung tiếp cận nhiều nạn nhân có tài sản, xem bói và phán các khu đất chắc chắc sinh lời để các nạn nhân nổi lòng tham đưa tiền hùn với Dung đầu tư.

An chung than cho thay boi lua dao gan 99 ty dong hinh anh 1
Bị cáo Dung.

Sau khi nạn nhân “hùn vốn”, Dung trích lại một phần tiền nói là tiền lời bán đất khiến nhiều người tin tưởng dồn tiền tỷ cho Dung. Dù không giao dịch bất cứ một bất động sản nào nhưng Dung vẫn trưng ra sổ sách mua bán đất để các nạn nhân tin tưởng và chia tiền lời.

Bà L.T.M.T. từng được Dung chữa bệnh bằng “phương pháp tâm linh” nên khi nghe Dung nói mua đất sinh lời cao nên tin tưởng góp vốn. Đợt đầu tiên bà T. đưa dung 1,4 tỷ đầu tư đất. Dung trích từ số tiền bà T. đưa  500 triệu chuyển cho bà T. và nói đây là tiền lời bán đất.

Tiền lời quá lớn khiến bà T. mờ mắt nên từ năm 2000- 2022, bà T. tổng cộng chuyển cho Dung số tiền 2,9 tỷ đồng. Để có số tiền này bà T. phải thế chấp đất vay tiền ngân hàng.

Với chiêu thức này Dung đã lần lượt lừa nhiều người, trong đó có vợ chồng ông V.C.T. bị chiếm đoạt tổng cộng 34 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, Dung trả tiền cho các nạn nhân kiểu nhỏ giọt và kéo dài khiến mọi người bức xúc gởi đơn kiện.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Dung là đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả lớn về kinh tế. Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của người khác, sử dụng yếu tố mê tín để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.

Theo Anh Thư-Lâm Anh/Công an nhân dân
