2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú

Thứ Tư, 16:00, 06/05/2026
VOV.VN - Sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh năm 2023 đã từ Angola trở về nước đầu thú.

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Võ C.L (SN 2001, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn T.B (SN 1983, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) là 2 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc bị khởi tố, điều tra từ năm 2023.

Trước đó, C.L và T.B được xác định là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây, trực tiếp rủ rê, tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức “ba cây”, “xóc đĩa”. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động tại khu vực xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Anh.

2 doi tuong tron truy na o angola ve nuoc dau thu hinh anh 1
Võ C.L và Nguyễn T.B tại Cơ quan Công an (Ảnh: CAHT)

Sau khi đường dây bị triệt phá, 2 bị can đã xuất cảnh sang Angola nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã và triển khai các biện pháp truy bắt.

Quá trình xác minh, truy xét, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiên trì vận động, tác động thông qua gia đình, người thân, giúp các bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, hiểu chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.

Kết quả, sau gần 3 năm bỏ trốn, Võ C.L và Nguyễn T.B đã tự nguyện trở về Việt Nam, đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Hỗn chiến lúc rạng sáng ở Đắk Lắk: Một người tử vong, hung thủ đầu thú
VOV.VN - Rạng sáng ngày 2/5, trên địa bàn thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ hỗn chiến, khiến một thanh niên 17 tuổi tử vong. Hung thủ ra đầu thú ngay trong đêm.

Lên mạng lừa đảo góp vốn mua đá quý cuối cùng phải đầu thú
VOV.VN - Sau 7 tháng bỏ trốn khỏi địa phương, Hoàng Văn Đôn (đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn góp vốn mua đá quý qua mạng) đã ra đầu thú trước cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình.

6 năm lẩn trốn sau khi thuê sát thủ bắn đối thủ, người phụ nữ ra đầu thú
VOV.VN - Để ám hại đối thủ làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương đã thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng ra Hà Nội và dùng súng bắn mục tiêu với giá 300 triệu đồng.

