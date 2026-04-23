6 năm lẩn trốn sau khi thuê sát thủ bắn đối thủ, người phụ nữ ra đầu thú

Tối 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng vừa vận động thành công Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), đối tượng truy nã nguy hiểm trong vụ án giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, ra đầu thú. Hương là đối tượng đã trốn truy nã trong khoảng 6 năm.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân trong làm ăn kinh doanh, Hương đã thuê 2 đối tượng từ Hải Phòng với giá 300 triệu đồng để sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội).

Trần Thị Xuân Hương tại cơ quan công an

Hai "sát thủ" này là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng (cũ), TP Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân (cũ), TP Hải Phòng). Sau khi ra tay, cả Hải và Hiệp đều đã bị bắt.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 11/1/2020, khi nạn nhân là anh M. đi chơi thể thao về đến khu vực trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp, 2 đối tượng đi xe máy bất ngờ dùng súng tấn công nạn nhân. Người đàn ông này bị thương ở đầu và tay, được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 15/1/2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai được Trần Thị Xuân Hương thuê gây án với giá 300 triệu đồng. Sau đó, Hương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/2/2020, Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã đối với Hương về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Hương lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí từng xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin liên quan đối tượng, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động ra đầu thú. Tối 21/4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.