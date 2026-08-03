2 nhóm thanh thiếu niên dùng súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét, làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 30/7 tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng: Đặng Trường Thọ, Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Nguyễn Trường Thọ để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, giám định và xác minh nguồn gốc số vũ khí đã thu giữ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra bắt các đối tượng và thu giữ một số tang vật

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi cự cãi qua mạng, các đối tượng hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để giải quyết bằng bạo lực.

Ngày 30/7, N.T.T.K (25 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ) rủ nhiều đối tượng khác tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đến nhà Đặng Trường Thọ (23 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) để bàn bạc, chuẩn bị hung khí. Đặng Trường Thọ mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp đạn, nhiều dao bấm và dao tự chế rồi cùng các đối tượng di chuyển trên 3 xe mô tô đến địa điểm xảy ra vụ việc.

Hà Chánh Phước (19 tuổi, ngụ phường Thới An, Quận 12 cũ, TP.HCM) điều khiển xe mô tô chở Đặng Trường Thọ đến điểm hẹn, đồng thời cất giữ một dao tự chế theo phân công của Thọ.

Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (17 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ, TP.HCM) điều khiển xe mô tô chở N.T.T.K; nhận và cất giữ dao bấm do K đưa. Nguyễn Trường Thọ (Thọ nhỏ, 17 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, huyện Hóc Môn) tham gia cùng nhóm ngay từ đầu, trực tiếp điều khiển xe mô tô chở đồng bọn đến điểm hẹn.

Ở nhóm còn lại, N.T.D (17 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) rủ thêm N.T.H (15 tuổi, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) và N.Đ.T (16 tuổi, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế. Khi đến nơi hẹn, các đối tượng dùng gạch, đá, hung khí tấn công lẫn nhau. Trong quá trình xô xát, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, trong đó có phát bắn trúng chân trái của N.T.D gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng truy xét, bước đầu đã làm rõ, triệu tập 11 người có liên quan. Quá trình đấu tranh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn và đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, 1 dao tự chế, 3 dao bấm, dao mèo, cùng nhiều điện thoại di động, phương tiện và tang vật khác có liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo tụ tập đánh nhau hoặc sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.