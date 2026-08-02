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Khởi tố vụ ẩu đả, chém người tại nhà hàng "Quán Nhỏ" ở Hà Nội

Chủ Nhật, 23:18, 02/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đoạn clip nhóm thanh niên chém người tại "Quán Nhỏ", phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ", số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, điều tra làm rõ 14 người liên quan.

Theo điều tra, tối 30/7 nhóm của Trịnh Công Lực (24 tuổi, Nghệ An) có đến "Quán Nhỏ" tổ chức sinh nhật. Trong quá trình ăn uống, nhóm này có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách khác từ bàn bên sang chúc rượu.

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Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Như Thanh Tùng và nhóm người liên quan tại cơ quan công an. 

Trong lúc mâu thuẫn, hai người bạn đi cùng Lực là Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Như Thanh Tùng (26 tuổi, TP Hà Nội) đã cầm dao và kiếm lao vào tấn công nhóm đối thủ bàn bên. Quá trình này bị ghi hình và tung lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Vụ việc khiến một người bị thương và làm náo động khu vực xung quanh "Quán Nhỏ".

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng đã tiến hành điều tra, làm rõ 14 đối tượng và người liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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