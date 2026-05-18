Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ xô xát, đánh nhau tại Phố Huế (Hà Nội)

Trước đó, vào tối 15/5/2026, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên xô xát tại khu vực trước số nhà 193 phố Huế, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, hai nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại quán nước trên phố Huế để giải quyết. Sau đó, hai nhóm đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Công an phường Hai Bà Trưng đã đưa 07 đối tượng về trụ sở để làm việc gồm: Trần Minh Đức (SN 2003; trú tại: Hồng Hà, Hà Nội); Trần Thị Mai Linh (SN 2005 ; trú tại: Vĩnh Tuy, Hà Nội); Nguyễn Trường Phước (SN 2006; trú tại: Cửa Nam, Hà Nội); Chu Khánh Nam (SN 2006; trú tại: Vĩnh Hưng, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Anh (SN 2005; trú tại: Tây Mỗ, Hà Nội); Lê Quốc Anh (SN 2004; trú tại: Giảng Võ, Hà Nội); N.T.K.V (SN 2008; trú tại: Bạch Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.