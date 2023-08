20 năm tù trả giá cho sự nóng giận ở tuổi xế chiều

Phút nóng giận và hành vi tàn ác

Cáo trạng số 492/CT-VKSHN-P2 ngày 21/11/2022 của VKSND TP. Hà Nội thể hiện: Khoảng 19h00 ngày 28/3/2022, hai vợ chồng ông Chu Đăng S và vợ là bà Hồ Thị Th, cùng sinh năm 1959, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội trong lúc ngồi ăn cơm tối đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau, ông S đã tát bà Th một cái.

Ăn cơm xong hai vợ chồng lại tiếp tục cãi chửi nhau, đến khoảng 21h00, ông S lấy xe máy đi ra ngoài định đi uống bia. Khi ra đến cửa, ông S nổ xe máy và cố tình vặn ga to làm xe máy nổ ầm ĩ, bà Th thấy vậy lại mắng ông S.

Bực tức vì bị vợ mắng, ông S đã tắt xe máy, quay vào nhà đóng cửa lại rồi đánh bà Th. Cơn bực tức của người đàn ông này ngoài việc trút những đòn đấm đá bằng chân tay xuống người bà Th, S còn dùng 2 sợi dây dù siết cổ bà Th cho đến khi thấy bà Th không còn phản ứng gì thì buông tay. S kiểm tra mũi, miệng không thấy bà Th thở nữa thì bỏ đi ra ngoài uống bia.

Khoảng 22h30, sau khi uống bia về thấy bà Th đã chết, S kéo bà Th dựa lưng vào tường, lau sạch vết máu trên người bà Th và các dấu vết trên sàn nhà rồi gọi cho con gái (cư trú tại quận khác) nói dối là mẹ bị ngất, đến đưa đi viện cấp cứu.

Bản án số: 132/2023/HSST ngày 04/4/2023 của TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Đăng S 20 năm tù giam

Vợ chồng người con gái đã đến đưa bà Th vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu mà không hay biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ trước đó. Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám và kết luận, bà Th chết trước khi vào bệnh viện.

Ngày hôm sau, người con trai của vợ chồng ông S và bà Th đến Công an phường Thành Công trình báo việc bà Th đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng bác sĩ thông báo đã chết trước khi vào viện và xin giấy báo tử cho mẹ mình. Công an phường Thành Công đã xác minh tại Bệnh viện Xanh Pôn xác định trên thi thể của bà Th có nhiều vết thương tích, có dấu hiệu bị siết cổ nên đã báo Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình tiếp nhận điều tra.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã tiến hành triệu tập ông S và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Th; tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và các dấu vết liên quan; trưng cầu giám định pháp y tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Th.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, S đã cúi đầu nhận tội giết bà Th trong lúc nóng giận.

Ngày 04/4/2023, TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Chu Đăng S ra xét xử.

Vừa ký nhận giấy chứng tử của mẹ, vừa ký đơn mời luật sư bào chữa cho bố

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội cho rằng, bị cáo S mặc dù là cán bộ nghỉ hưu, có hiểu biết xã hội, nhưng trong đời sống sinh hoạt gia đình đã kém tu dưỡng đạo đức, nhân cách, làm tấm gương cho con cháu, đã xuống tay tàn ác cướp đi mạng sống của người “đầu ấp tay gối” bao năm với mình.

Ban đầu bị cáo còn quanh co không nhận tội và đổ vạ cho vợ tự treo cổ tự tử. Chỉ đến khi các bằng chứng và thực nghiệm được đưa ra phù hợp với diễn tiến sự việc thì bị cáo mới nhận tội. Do đó, VKS đề nghị truy tố Chu Đăng S phạm tội giết người; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1, Điều S Bộ luật Hình sự, có mức án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong lời bào chữa cho bị cáo S tại tòa, luật sư chua xót nói: “Còn gì đau lòng hơn khi các con của bị hại, cũng lại là con của bị cáo vừa đặt bút ký nhận giấy chứng tử của mẹ, lại vừa ký đơn mời luật sư bào chữa cho bố”.

Luật sư đã cố gắng tìm ra những tình tiết có lợi để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo S theo chính sách khoan hồng của pháp luật, như bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo, bị kích động; quá trình điều tra khi được điều tra viên và luật sư giải thích hành vi của mình, bị cáo đã nhận thức được là vi phạm pháp luật và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả khi trao hết lại 100 triệu tiền tiết kiệm của mình cho con gái để lo hậu sự cho mẹ; các con của bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo phạm tội lần đầu, là cán bộ nghỉ hưu, cao tuổi; ….

Với những chứng cứ buộc tội của VKS và lời bào chữa của luật sư, HĐXX TAND TP. Hà Nội nhận định cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội thời gian dài để cải tạo nên tuyên phạt bị cáo Chu Đăng S 20 năm tù giam (Bản án số: 132/2023/HSST).

Bản án khép lại với bao nỗi đau của những người thân ruột thịt. Rồi đây, bị cáo Chu Đăng S sẽ có những ngày tháng cuối đời sau song sắt trại giam, trả giá cho sự nóng giận của mình.