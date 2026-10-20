3 đối tượng bị bắt trong vụ đập kính 10 ô tô ở Nghệ An khai gì?

Chiều 20/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trường Vinh và các đơn vị liên quan đã truy xét, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ đập kính 10 ô tô tại Nghệ An xảy ra rạng sáng 19/10/2026.

3 đối tượng liên quan đến vụ đập kính 10 ô tô tại Nghệ An

Các đối tượng gồm Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H. (SN 2013), cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin từ cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đập kính để tìm tài sản trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 19/10, Hoạt điều khiển xe mô tô chở H. và Mạnh di chuyển theo Quốc lộ 1A từ phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khi đến khu vực xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện một ô tô không có người trông coi, Hoạt dùng dụng cụ phá kính khẩn cấp đập vỡ kính cửa lái phía sau để tìm tài sản. Trong khi đó, H. điều khiển xe mô tô chở Mạnh đứng cách hiện trường khoảng 30 m để cảnh giới. Không tìm thấy tài sản có giá trị, các đối tượng tiếp tục di chuyển tìm những ô tô khác.

Đến khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực vỉa hè một chung cư thuộc khối 2, phường Thành Vinh, lợi dụng địa điểm không có camera an ninh và người trông coi, Hoạt dùng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 ô tô. Tuy nhiên, không tìm thấy tài sản có giá trị nên các đối tượng rời đi.

Tang vật vụ việc. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận hành vi liên quan đến hai vụ việc nói trên. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát và 1 dụng cụ phá kính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại trong các vụ việc liên quan đến 3 đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo và phối hợp giải quyết.