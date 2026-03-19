3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe "đi làm việc" sau lời dụ dỗ qua mạng

Thứ Năm, 11:53, 19/03/2026
VOV.VN - Sau khi bị đối tượng ở Bắc Ninh nhiều lần gọi điện, hứa hẹn việc làm với mức lương cao, 3 nữ sinh đã bỏ nhà, bắt xe khách để "đi làm". Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ. 

Trước đó, Công an xã Yên Châu tiếp nhận thông tin từ Công an xã Phiêng Pằn về việc có 3 nữ sinh lớp 8 có dấu hiệu bị lừa đảo, đang di chuyển rời khỏi địa phương.

3 nu sinh bo nha, bat xe di lam viec sau loi du do qua mang hinh anh 1
Công an xã Yên Châu nắm thông tin với 3 nữ sinh

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Yên Châu đã nhanh chóng phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc 3 nữ sinh gồm: G.T.L, G.T.X, G.T.A.T, đều 14-15 tuổi, dân tộc Mông cùng trú tại xã Phiêng Pằn đã bị các đối tượng không rõ lai lịch dụ dỗ đi làm việc qua mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, 3 em cho biết đã bị một đối tượng ở Bắc Ninh nhiều lần gọi điện, hứa hẹn việc làm với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng.

Tin lời, 3 nữ sinh đã bỏ nhà, bắt xe khách tuyến Sơn La – Bắc Ninh để đi làm. Khi đến địa bàn xã Yên Châu, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ. 

Trung tá Lò Văn Cường, Phó Trưởng Công an xã Yên Châu (Sơn La) cho biết, sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã làm công tác tư tưởng, nắm bắt thông tin từ các cháu trước khi bàn giao cho gia đình. Thời điểm được phát hiện vào khoảng hơn 20h, các cháu trong tình trạng mệt lả do đói. Lực lượng chức năng đã đưa các cháu đi ăn, nghỉ ngơi; sau khi ổn định tinh thần, các cháu mới có thể trò chuyện. Sau đó, gia đình được mời đến để làm thủ tục bàn giao theo quy định.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Tag: Nữ sinh lừa đảo qua mạng việc làm công an Sơn La
