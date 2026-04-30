Đà Nẵng bắt giữ đối tượng cướp giật liên tiếp trước dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trước đó, vào lúc 17h00 ngày 29/4/2026, chị L.T.B.L (sinh năm 1985, trú phường Hội An Tây) đến trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo, vào khoảng 22h00 ngày 25/4, khi đang trên đường đi làm về, đến đoạn đường Thích Quảng Đức (phường Hội An Tây), chị bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách để trong giỏ xe đạp điện rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị, khoảng 25 triệu đồng tiền mặt và 01 điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Đối tượng trên đường trộm cướp

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, Ban Chỉ huy Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều tổ công tác tổ chức truy vết, rà soát, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Chỉ sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp truy xét, đến 20h40 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Lý Thái Tổ – Lý Thường Kiệt (phường Hội An, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an phát hiện một đối tượng có đặc điểm trùng khớp, đang có biểu hiện theo dõi, áp sát hai nữ du khách nước ngoài. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. Trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Phôn (sinh năm 2007, trú phường Hoá Châu, TP Huế). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vào Hội An xin việc nhưng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng không có nơi ở ổn định, thường ngủ tạm tại các quán cà phê, lợi dụng đêm tối và các tuyến đường vắng để gây án.

Đối tượng từ Huế vào Hội An cướp giật

Sau khi thực hiện vụ cướp giật ngày 25/4, đối tượng mang tài sản đến khu vực cánh đồng trống thuộc phường Hội An Tây, lấy tiền và điện thoại rồi vứt lại túi xách. Công an phường đã nhanh chóng tổ chức xác minh, thu hồi túi xách cùng nhiều vật dụng cá nhân trả lại cho bị hại.

Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận trước đó vào khoảng 20h00 ngày 27/4 đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại khu vực phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Hiện Công an phường Hội An Tây đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc tại các tuyến đường vắng; không để tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng. Trường hợp là bị hại của các vụ việc tương tự, đề nghị liên hệ Công an phường Hội An Tây (Điều tra viên: Thiếu tá Đinh Văn Chiến, SĐT: 0984.646.804) để được hỗ trợ, giải quyết.