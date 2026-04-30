Đà Nẵng bắt giữ đối tượng cướp giật liên tiếp trước dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Thứ Năm, 19:08, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước dịp lễ 30/4 -1/5.

Trước đó, vào lúc 17h00 ngày 29/4/2026, chị L.T.B.L (sinh năm 1985, trú phường Hội An Tây) đến trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo, vào khoảng 22h00 ngày 25/4, khi đang trên đường đi làm về, đến đoạn đường Thích Quảng Đức (phường Hội An Tây), chị bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách để trong giỏ xe đạp điện rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị, khoảng 25 triệu đồng tiền mặt và 01 điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Da nang bat giu doi tuong cuop giat lien tiep truoc dip nghi le 30 4-1 5 hinh anh 1
Đối tượng trên đường trộm cướp

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, Ban Chỉ huy Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều tổ công tác tổ chức truy vết, rà soát, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Chỉ sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp truy xét, đến 20h40 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Lý Thái Tổ – Lý Thường Kiệt (phường Hội An, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an phát hiện một đối tượng có đặc điểm trùng khớp, đang có biểu hiện theo dõi, áp sát hai nữ du khách nước ngoài. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. Trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Phôn (sinh năm 2007, trú phường Hoá Châu, TP Huế). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vào Hội An xin việc nhưng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng không có nơi ở ổn định, thường ngủ tạm tại các quán cà phê, lợi dụng đêm tối và các tuyến đường vắng để gây án.

Da nang bat giu doi tuong cuop giat lien tiep truoc dip nghi le 30 4-1 5 hinh anh 2
Đối tượng từ Huế vào Hội An cướp giật

Sau khi thực hiện vụ cướp giật ngày 25/4, đối tượng mang tài sản đến khu vực cánh đồng trống thuộc phường Hội An Tây, lấy tiền và điện thoại rồi vứt lại túi xách. Công an phường đã nhanh chóng tổ chức xác minh, thu hồi túi xách cùng nhiều vật dụng cá nhân trả lại cho bị hại.

Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận trước đó vào khoảng 20h00 ngày 27/4 đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại khu vực phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Hiện Công an phường Hội An Tây đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc tại các tuyến đường vắng; không để tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng. Trường hợp là bị hại của các vụ việc tương tự, đề nghị liên hệ Công an phường Hội An Tây (Điều tra viên: Thiếu tá Đinh Văn Chiến, SĐT: 0984.646.804) để được hỗ trợ, giải quyết.

triet_pha_bang_nhom_dan_canh_chen_lan_de_cuop_giat_tai_can_tho_anh_cong_an_can_tho.jpg

Triệt phá băng nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu, trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn ở Hà Nội

Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Bồ Đề vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của cụ bà 96 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ tử vong

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (SN 2002), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp giật tài sản tại Phú Thọ

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp giật tài sản tại Phú Thọ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặt biển số xe và cướp giật tài sản của người đi đường, xảy tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

