An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Thứ Ba, 19:20, 07/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Văng Văn Hậu để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Long Điền; vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Văng Văn Hậu (sinh năm 1986, cư trú tại ấp Long Thuận 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang.

Cơ quan công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Văng Văn Hậu (ảnh công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 22/3/2026, Văng Văn Hậu đến nhà ngoại của cháu E, sinh năm 2020 (ngụ ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để nhậu cùng với người cậu ruột của cháu E và 2 người bạn. Nhóm của Hậu nhậu đến khoảng 10h thì nghỉ, lúc này Hậu say rượu nên đã nằm nghỉ tại nhà ngoại của cháu E (cháu E cùng với cậu sống chung nhà với ông bà ngoại), còn 2 người bạn khác ra về.

Sau đó người cậu của cháu E có việc nên đi khỏi nhà. Lúc này tại nhà của cháu E chỉ còn lại có Hậu và cháu E, do thường ngày hay chơi đùa và thân thiết với Hậu. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà nên Hậu đã có hành vi xâm hại cháu E. Biết được sự việc cháu E bị xâm hại, người nhà đã đến trình báo Công an xã Long Điền. Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: An Giang xâm hại trẻ em hiếp dâm khởi tố bị can tạm giam Công an tỉnh An Giang tội phạm hình sự bảo vệ trẻ em tin pháp luật thời sự an ninh
An Giang đẩy mạnh kích cầu du lịch, cam kết chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch và ký kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2026 được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 3/4, trong dịp Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026.

VOV.VN - Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch và ký kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2026 được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 3/4, trong dịp Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026.

24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang

VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.

VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.

Ổ dịch viêm não mô cầu ở An Giang đã đóng, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu

VOV.VN - Dù ổ dịch viêm não mô cầu tại Phú Quốc đã được khống chế, nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu do chưa xác định được nguồn lây, đòi hỏi tăng cường giám sát và chủ động phòng bệnh.

VOV.VN - Dù ổ dịch viêm não mô cầu tại Phú Quốc đã được khống chế, nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu do chưa xác định được nguồn lây, đòi hỏi tăng cường giám sát và chủ động phòng bệnh.

