An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Văng Văn Hậu (sinh năm 1986, cư trú tại ấp Long Thuận 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang.

Cơ quan công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Văng Văn Hậu (ảnh công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 22/3/2026, Văng Văn Hậu đến nhà ngoại của cháu E, sinh năm 2020 (ngụ ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để nhậu cùng với người cậu ruột của cháu E và 2 người bạn. Nhóm của Hậu nhậu đến khoảng 10h thì nghỉ, lúc này Hậu say rượu nên đã nằm nghỉ tại nhà ngoại của cháu E (cháu E cùng với cậu sống chung nhà với ông bà ngoại), còn 2 người bạn khác ra về.

Sau đó người cậu của cháu E có việc nên đi khỏi nhà. Lúc này tại nhà của cháu E chỉ còn lại có Hậu và cháu E, do thường ngày hay chơi đùa và thân thiết với Hậu. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà nên Hậu đã có hành vi xâm hại cháu E. Biết được sự việc cháu E bị xâm hại, người nhà đã đến trình báo Công an xã Long Điền. Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.