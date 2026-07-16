An Giang: Tạm giữ đối tượng dùng cây đánh chết người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14/7/2026, Lê Văn Mau cùng Ngô Hữu Tiền (sinh năm 1976) và Phạm Văn Tiền (sinh năm 1987, cùng trú xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại chuồng vịt thuộc khu vực tổ 8, ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc. Sau khi nhậu xong thì Lê Văn Đỏ (sinh năm 1988, cư trú tại địa phương) chạy xe mô tô đến xin vịt và có lời lẽ thô tục dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra xô xát giữa Mau với Đỏ.

Công an An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Mau.

Lúc này, Đỏ đi lấy một cây dao quéo quay lại đuổi chém Mau nhưng không thành, Đỏ bỏ đi. Một lúc sau, Đỏ tiếp tục cầm dao đi lại chỗ Hữu Tiền và Mau để chửi bới, thách thức đánh nhau và Đỏ cầm dao chém Hữu Tiền thì bị Hữu Tiền lấy thanh tre đánh trúng vào tay Đỏ làm rơi dao xuống đất, Đỏ bỏ chạy. Lúc này, Mau cầm cây tầm vông dài khoảng 1,7 mét đánh trúng vào phần gáy của Đỏ một cái. Đỏ chạy được một đoạn thì té ngã. Còn Mau và Hữu Tiền đi về, trên đường đi Mau ném bỏ hung khí gây án. Đến sáng hôm sau, khi phát hiện Đỏ đã tử vong thì Mau và Hữu Tiền đến Công an xã Ba Chúc đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.