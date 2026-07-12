Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, trú xã Sơn Kiên, tạm trú tại An Thới, đặc khu Phú Quốc; thuyền trưởng) để điều tra vụ lật ca nô khiến 15 du khách tử vong tại Phú QuốcCơ quan điền tra xác định tài công Hải có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CACC

Khoảng 13h gày 11/7, ca nô chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên đi từ Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về lại Cảng An Thới thì bất ngờ bị lật do gió lớn.

Đến gần 16h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu vớt được toàn bộ 36 người lên bờ, trong đó 15 hành khách thiệt mạng (13 nam, 2 nữ).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại cuộc họp sáng 12/7, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, hiện thi thể 15 nạn nhân thiệt mạng đã được chuyển về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ Lãnh sự quán Ấn Độ.

17 người còn lại được điều trị tại Phú Quốc, trong đó có 1 nạn nhân thở máy. Các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đến Phú Quốc để hỗ trợ điều trị cho nạn nhân.

Ngoài việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách được cứu, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế, hậu cần.