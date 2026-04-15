Án mạng từ xích mích gia đình: Hung thủ bị bắt ngay trong đêm

Thứ Tư, 18:16, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hai nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, sử dụng hung khí tấn công nhau, khiến một người tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Hồng Hà khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án. Tang vật thu giữ gồm hai con dao được xác định là hung khí sử dụng trong vụ việc.

An mang tu xich mich gia dinh hung thu bi bat ngay trong dem hinh anh 1
Đối tượng tại cơ quan công an

Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Lê Văn Dương (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa). Nạn nhân được xác định là chồng cũ của chị gái đối tượng. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nạn nhân và chị gái Dương, dẫn đến xô xát và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi khống chế đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ổn định tình hình, bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ ban đầu. Toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ đối tượng đâm người tử vong mâu thuẫn gia đình Lê Văn Dương quê Thanh Hóa
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã một phụ nữ được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã một phụ nữ được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

