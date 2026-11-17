Vụ việc cho thấy thông tin cung cấp khi mua sắm trực tuyến có thể bị sử dụng để những kẻ xấu dựng kịch bản đưa khách hàng vào "bẫy".

Nạn nhân của vụ lừa đảo cho biết từng xem các thông tin cảnh báo trên mạng, nhưng không nghĩ mình có thể trở thành mục tiêu.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố, Công an Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp đấu tranh, đồng thời tăng cường cảnh báo để người dân nhận diện thủ đoạn mới.

Theo Đại úy Trần Tuấn Anh, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh, qua trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xác định các đối tượng đã khai thác thông tin cá nhân và địa chỉ nhận hàng người dùng để lại khi mua hàng trực tuyến. Những dữ liệu này giúp những kẻ lừa đảo dựng kịch bản tiếp cận, tạo lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân làm theo để chiếm đoạt tài sản: “Qua thông tin nạn nhân trình báo, Cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc người dân cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng trên các phiên live, bình luận. Từ đó các đối tượng có được thông tin của người dân xây dựng kịch bản thao túng tâm lý chiếm đoạt tài sản".

Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận tin báo về 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 14 tỷ đồng. Kịch bản lừa đảo thay đổi theo những hoạt động quen thuộc như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay kê khai thuế... Điểm chung là các đối tượng tìm cách khai thác thông tin cá nhân, sự thiếu cảnh giác hoặc tâm lý chủ quan của người dùng.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới các trường học

Thượng tá Đoàn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh, khuyến cáo người dân bảo vệ thông tin và tài khoản, đặc biệt khi nhận hướng dẫn từ người lạ: “Người dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội cho người khác. Không bấm vào đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt các ứng dụng không được cung cấp từ các kênh chính thức. Cũng như không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, tin nhắn".

Lừa đảo trên mạng hiện hoạt động có tổ chức, nhiều đường dây có yếu tố xuyên biên giới. Các đối tượng sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói, dựng bẫy việc làm, mời đầu tư vào sàn giao dịch ảo hoặc mạo danh cán bộ tư pháp để thao túng tâm lý. Tiền chiếm đoạt có thể được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, ví tiền ảo chỉ trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi.

Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng, Công an TP Quảng Ninh rà soát các thông tin trên môi trường mạng

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố, Công an Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp đấu tranh, đồng thời tăng cường cảnh báo để người dân nhận diện thủ đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực tác chiến số phải đi cùng tuyên truyền sát với từng nhóm người dùng: “Nâng tầm năng lực tác chiến số để xây dựng lực lượng an ninh mạng và thực sự tinh nhuệ. Tận dụng lợi thế địa bàn biên giới để tăng cường phối hợp nghiệp vụ với lực lượng chức năng phía bạn trong việc chia sẻ thông tin, triệt phá các công xưởng lừa đảo. Và một giải pháp Công an Quảng Ninh xác định mang lại hiệu quả phòng ngừa cao nhất vẫn là giúp người dân nâng cao sức đề kháng với tội phạm lừa đảo. Không tuyên truyền chung chung, mà đẩy mạnh thông tin cảnh báo các kịch bản lừa đảo mới phát sinh theo thời gian thực tới từng thuê bao di động, nhóm Zalo khu vực dân cư và học đường".

Trong nhiều vụ việc, các cuộc gọi giả danh hỗ trợ kỹ thuật tiếp nối một lần đặt mua công khai trên mạng. Cơ quan Công an khuyến cáo, khi được yêu cầu cài ứng dụng, đọc mã xác thực hoặc chuyển tiền, người dân nên ngắt cuộc gọi và liên hệ đơn vị cung ứng dịch vụ qua kênh chính thức để kiểm tra. Đó là việc cần làm trước khi thông tin cá nhân bị lợi dụng thêm một lần nữa.