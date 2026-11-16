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Facebook xóa các trang cá nhân phụ: Cục An ninh mạng cảnh báo nguy cơ lừa đảo

Thứ Hai, 10:13, 16/11/2026
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VOV.VN - Lợi dụng thông tin Facebook xóa các trang cá nhân phụ, các đối tượng có thể giả mạo Meta, gửi email hoặc tin nhắn với nội dung như "Trang cá nhân phụ sắp bị xóa", "Xác minh để giữ tài khoản" kèm đường link yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân để dẫn dụ người dùng.

Ngày 16/11, Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) đã thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo dựa trên chính sách xóa các trang cá nhân phụ của Meta (công ty chủ quản Facebook). 

Theo thông báo của Meta, sau ngày 14/12/2026, nền tảng này sẽ xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ (Additional Profiles) được tạo trong cùng một tài khoản Facebook. Chính sách không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính hoặc các tài khoản đăng ký độc lập. Người dùng cần chủ động sao lưu dữ liệu, chuyển quyền quản trị nhóm và thiết lập lại các kết nối cần thiết.

facebook xoa cac trang ca nhan phu cuc an ninh mang canh bao nguy co lua dao hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Lợi dụng thông tin này, các đối tượng có thể giả mạo Meta, gửi email hoặc tin nhắn với nội dung như “Trang cá nhân phụ sắp bị xóa”, “Xác minh để giữ tài khoản”, kèm đường link yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu truy cập đường link giả mạo, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và mất quyền kiểm soát tài khoản. Kẻ gian sau đó có thể dùng tài khoản để lừa đảo bạn bè, người thân hoặc phát tán đường link độc hại.

Để phòng tránh, lực lượng chức năng khuyến cáo người dùng cần kiểm tra thông tin qua kênh chính thức của Facebook, không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân khi chưa xác minh. Đồng thời, nên sao lưu dữ liệu, chuyển các quyền quản trị cần thiết và bật xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản.

Trọng Phú/VOV.VN
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