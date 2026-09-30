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Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng giá thực phẩm tại trường Dân tộc nội trú Phú Thọ

Thứ Tư, 15:16, 30/09/2026
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VOV.VN - Vụ nâng khống giá thực phẩm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Phú Thọ vừa được mở rộng điều tra, với 2 cán bộ của trường bị khởi tố do bị cáo buộc liên quan việc giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

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Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định và lệnh đối với Trần Thị Minh Luyện (bên trái) và Phạm Thị Tâm.

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, việc khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã thực hiện theo chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán của nhà trường.

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Cơ quan Công an bắt tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Theo đó, Luyện và Tâm có nhiệm vụ liên hệ mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh để phục vụ bếp ăn của trường. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện, hai bị can đã nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Hành vi này được thực hiện hằng ngày trong quá trình mua thực phẩm, qua đó tạo ra khoản tiền chênh lệch từ giá thực tế và giá được ghi nhận.

Hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh được giữ lại

Theo kết quả điều tra được Công an tỉnh Phú Thọ công bố, từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Số tiền này được xác định phát sinh từ việc nâng khống giá thực phẩm trong quá trình tổ chức mua sắm, phục vụ bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Việc cơ quan điều tra làm rõ vai trò của thủ quỹ và cán bộ y tế, là thành viên Ban quản lý bếp ăn, là kết quả của quá trình mở rộng điều tra nhằm xác định đầy đủ những cá nhân có liên quan đến vụ án.

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Đối tượng Hoàng Thị Xuân Hòa, Kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập bị khởi tố.

Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can này cũng bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Việc tiếp tục khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm cho thấy cơ quan điều tra đang mở rộng phạm vi làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan đến quá trình mua thực phẩm, quản lý và sử dụng nguồn tiền ăn của học sinh tại nhà trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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