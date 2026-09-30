Phê chuẩn khởi tố 28 bị can vụ làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Cụ thể gồm: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và Môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn hoá chất Việt Nam.

Các bị can trong vụ án.

Theo điều tra, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình...

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.