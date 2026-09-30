English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phê chuẩn khởi tố 28 bị can vụ làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Thứ Tư, 16:53, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 28 bị can để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại 10 phòng thí nghiệm (lab), liên quan hành vi làm sach lệch kết quả quan trắc môi trường.

Cụ thể gồm: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và Môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn hoá chất Việt Nam.

phe chuan khoi to 28 bi can vu lam sai lech ket qua quan trac moi truong hinh anh 1
Các bị can trong vụ án.

Theo điều tra, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình... 

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

at1.png

Nóng 24h ngày 30/9: Khởi tố 28 bị can vì sửa số liệu quan trắc môi trường

VOV.VN - Ngày 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng giá thực phẩm tại trường Dân tộc nội trú Phú Thọ
Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng giá thực phẩm tại trường Dân tộc nội trú Phú Thọ

VOV.VN - Vụ nâng khống giá thực phẩm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Phú Thọ vừa được mở rộng điều tra, với 2 cán bộ của trường bị khởi tố do bị cáo buộc liên quan việc giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng giá thực phẩm tại trường Dân tộc nội trú Phú Thọ

Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng giá thực phẩm tại trường Dân tộc nội trú Phú Thọ

VOV.VN - Vụ nâng khống giá thực phẩm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Phú Thọ vừa được mở rộng điều tra, với 2 cán bộ của trường bị khởi tố do bị cáo buộc liên quan việc giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù
Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Khởi tố 2 bị can vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe chở bệnh nhân 16km
Khởi tố 2 bị can vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe chở bệnh nhân 16km

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ thu 9,5 triệu đồng của gia đình bệnh nhân cho quãng đường dài 16km

Khởi tố 2 bị can vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe chở bệnh nhân 16km

Khởi tố 2 bị can vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe chở bệnh nhân 16km

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ thu 9,5 triệu đồng của gia đình bệnh nhân cho quãng đường dài 16km

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật