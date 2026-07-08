Bắt 2 đối tượng đánh bạc trên mạng với số tiền hơn 400 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nam Đàn phát hiện Lê Văn Cao (SN 1980) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983), cùng trú tại xã Nam Đàn, thường xuyên tham gia cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch, thanh toán nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Hai đối tượng Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nam Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7/2026, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh. Lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra, chứng minh hành vi vi phạm.

Bước đầu điều tra xác định, trong ngày 1/7/2026, Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh đã đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu với số tiền 56 triệu đồng. Căn cứ các tài liệu nghiệp vụ, cơ quan công an xác định từ ngày 1/5/2026 đến thời điểm bị bắt, số tiền hai đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu là hơn 400 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.