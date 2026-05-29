Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến gần 100 triệu đồng tại Nghệ An

Ngày 29/5, Công an phường Thành Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989), trú tại phường Trường Vinh về tội đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, quá trình xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng sử dụng mạng Internet truy cập vào các trang đánh bạc, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược vào nhiều trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền.

Các hình thức đánh bạc mà Nguyễn Văn Ngọc tham gia gồm tài xỉu, xóc đĩa, bắn máy bay và một số trò chơi trực tuyến khác. Theo cơ quan công an, đây là các trò chơi được biến tướng dưới dạng giải trí, quảng cáo có thưởng nhằm lôi kéo người tham gia nhưng thực chất là hoạt động đánh bạc trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thành Vinh đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc về hành vi đánh bạc. Bước đầu xác định số tiền đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi hoạt động đặt cược được thua bằng tiền hoặc hiện vật trên các trang mạng, ứng dụng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.