English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến gần 100 triệu đồng tại Nghệ An

Thứ Sáu, 14:12, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc về hành vi đánh bạc trực tuyến, bước đầu xác định số tiền sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Ngày 29/5, Công an phường Thành Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989), trú tại phường Trường Vinh về tội đánh bạc.

khoi to doi tuong danh bac truc tuyen gan 100 trieu dong tai nghe an hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, quá trình xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng sử dụng mạng Internet truy cập vào các trang đánh bạc, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược vào nhiều trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền.

Các hình thức đánh bạc mà Nguyễn Văn Ngọc tham gia gồm tài xỉu, xóc đĩa, bắn máy bay và một số trò chơi trực tuyến khác. Theo cơ quan công an, đây là các trò chơi được biến tướng dưới dạng giải trí, quảng cáo có thưởng nhằm lôi kéo người tham gia nhưng thực chất là hoạt động đánh bạc trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thành Vinh đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc về hành vi đánh bạc. Bước đầu xác định số tiền đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi hoạt động đặt cược được thua bằng tiền hoặc hiện vật trên các trang mạng, ứng dụng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: đánh bạc trưc tuyến khởi tố công an nghệ an đối tượng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào
Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào

Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn
Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật