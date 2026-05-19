Công an Cần Thơ bắt hai nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Thứ Ba, 17:17, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam hai nữ giám đốc doanh nghiệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động môi giới đưa lao động sang Hàn Quốc, với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Sáng 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương), địa chỉ thường trú số 155/Lb ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, nơi ở hiện tại số 118, đường Hùng Vương, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Lầu Thị Giang, địa chỉ thường trú Tổ dân phố số 2, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, nơi ở hiện tại số 18, ngõ 1/24, Đồng Me, phường Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. 

cong an can tho bat hai nu giam doc lua dao, chiem doat hon 5,6 ty dong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng). Ảnh: Công an TP Cần Thơ 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Thị Thu Đông - Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, địa chỉ số 53A, Hồ Búng Xáng, khu vực 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ với ngành nghề cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm (không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài) đã liên kết với Lầu Thị Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cũng không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thông qua các trang mạng xã hội facebook, tiktok,... Đông đã đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30-175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10-70 triệu đồng/người. Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền Đông nhận của người lao động là hơn 4,27 tỷ đồng và Giang nhận của người lao động là hơn 1,35 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV/VOV.VN
Tag: Công an TP Cần Thơ khởi tố lừa đảo môi giới đưa lao động sang Hàn Quốc
Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

