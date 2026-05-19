Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ tài nguyên đi lừa đảo người dân

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm thủ tục đất đai của người dân tại xã Ea Rốk và một số địa phương lân cận (thuộc tỉnh Đắk Lắk), Hoàng tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, có khả năng làm nhanh các thủ tục cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng Mai Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dùng ứng dụng tra cứu quy hoạch đất đai để đọc thông tin thửa đất cho người dân, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như quy trình chính thức. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân đặt cọc và viết giấy nhận tiền, hứa hoàn tất “sổ đỏ” trong vòng 3-4 tháng.

Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã lừa đảo nhiều hộ dân tại xã Ea Rốk. Bước đầu xác định đối tượng đã chiếm đoạt 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”, “chờ nộp thuế” để kéo dài thời gian và né tránh trả lại tiền cho các nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.