中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ tài nguyên đi lừa đảo người dân

Thứ Ba, 20:10, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (SN 1992, trú phường Tân An) để điều tra về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm thủ tục đất đai của người dân tại xã Ea Rốk và một số địa phương lân cận (thuộc tỉnh Đắk Lắk), Hoàng tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, có khả năng làm nhanh các thủ tục cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

khoi to doi tuong mao danh can bo tai nguyen di lua dao nguoi dan hinh anh 1
Đối tượng Mai Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dùng ứng dụng tra cứu quy hoạch đất đai để đọc thông tin thửa đất cho người dân, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như quy trình chính thức. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân đặt cọc và viết giấy nhận tiền, hứa hoàn tất “sổ đỏ” trong vòng 3-4 tháng.

Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã lừa đảo nhiều hộ dân tại xã Ea Rốk. Bước đầu xác định đối tượng đã chiếm đoạt 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”, “chờ nộp thuế” để kéo dài thời gian và né tránh trả lại tiền cho các nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: lừa đảo mạo danh cán bộ lừa đảo người dân lừa đảo thủ tục đất đai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Gần đây, một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Gần đây, một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính.

Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức
Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức

VOV.VN - Đối tượng mạo danh tài khoản facebook của nhà sư trụ trì để trục lợi tiền ủng hộ công đức vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, xử lý.

Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức

Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức

VOV.VN - Đối tượng mạo danh tài khoản facebook của nhà sư trụ trì để trục lợi tiền ủng hộ công đức vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, xử lý.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền
Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật