Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, khám phá nhanh vụ trộm dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng xảy ra tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương (phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa), bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Tài (sinh năm 1986), Đỗ Trọng Tuấn (sinh năm 1990) và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992), đều trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng (từ trài qua phải): Phan Văn Tài, Đỗ Trọng Tuấn, Lê Văn Nhâm cùng một số tang vật vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 25/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trúc Lâm và Công an xã Trường Lâm tiến hành xác minh vụ việc Nhà máy cấu kiện Đại Dương, có địa chỉ tại tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp khoảng 130m dây cáp điện, tổng trị giá tài sản khoảng 279 triệu đồng.

Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, xảy ra tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, quyết tâm sớm truy tìm các đối tượng gây án.

Hiện trường vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi vụ việc xảy ra vào đêm khuya, khu vực nhà xưởng rộng, vắng người qua lại. Các đối tượng lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản để đột nhập cắt trộm dây cáp điện, sau đó nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường, cắt tách lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng mang bán nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không xác định được thời điểm xảy ra vụ việc, khiến quá trình thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra gặp nhiều trở ngại.

Chỉ trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến ngày 26/7/2026, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ Phan Văn Tài và Đỗ Trọng Tuấn là hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng đêm tối và những sơ hở trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp, Tài và Tuấn đã hai lần đột nhập Nhà máy cấu kiện Đại Dương vào các ngày 3/6 và 7/7/2026 để cắt trộm dây cáp điện. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng vận chuyển đến nơi khác cắt tách lấy lõi đồng rồi bán cho Lê Văn Nhâm. Mặc dù biết rõ số tài sản trên do người khác phạm tội mà có, Nhâm vẫn thu mua nhằm hưởng lợi bất chính.

Cơ quan Công an đã thu giữ một xe mô tô Sirius RC Fi không gắn biển kiểm soát, một xe lôi tự chế, một kìm cắt cáp chuyên dụng cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc phạm tội.

Hiện vụ án đang được CQCSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.