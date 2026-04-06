Bắt 58 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo trực tuyến

Thứ Hai, 19:41, 06/04/2026
VOV.VN - Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ việc, 58 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép.

Ngày 6/4, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết: Trong thời gian qua, sau khi các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Campuchia truy quét mạnh các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, các đối tượng có xu hướng dạt sang các nước trong khu vực để tìm địa bàn hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Công an TP Hà Nội đã sớm nhận diện và tiến hành quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng người nước ngoài vào Hà Nội để phạm tội, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia. Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ việc, 58 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép...

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc. 

Qua công tác đấu tranh với loại đối tượng này, Công an TP Hà Nội nhận thấy các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo “đàn em” cấu kết với người Việt Nam để tìm địa điểm thuê nhà (chủ yếu là tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp trong khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc để các đối tượng có thể thoải mái sinh hoạt), chuẩn bị hệ thống máy tính và các thiết bị simbox, điện thoại di động.

Sau khi lựa chọn được địa điểm hoạt động, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài bố trí 1 đối tượng người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam, tiến hành làm thủ tục đưa các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức xin visa du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc đối với người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam; không lừa đảo người Việt Nam để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức xin visa du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc đối với người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam

Quá trình hoạt động, các đối tượng lập các Công ty chứng khoán quốc tế để làm “bình phong”; sau đó hoạt động theo các nhóm nhỏ, phân tán, không hoạt động tại 1 địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi địa điểm để tránh sự quản lý của lực lượng chức năng và thường thuê người Việt Nam để dọn dẹp, mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Hà Nội để hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng đến uy tín của Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, Công an TP Hà Nội đề nghị Nhân dân, đặc biệt là những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp cho cơ quan Công an các thông tin đối với những đối tượng, địa điểm có biểu hiện nghi vấn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: lừa đảo Công an Hà Nội cơ quan điều tra Campuchia công nghệ cao
Hàn điện gây cháy thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, một người bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Long (sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Đồng Vân) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Khởi tố hộ kinh doanh bán gỗ 143 tỷ đồng, chỉ kê khai và nộp thuế 900.000 đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H, chủ một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Krông Á, để điều tra về hành vi trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh gỗ, khi doanh thu thực tế 143 tỷ đồng nhưng chỉ khai và nộp thuế 900.000 đồng.

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

