Vụ tuồn hơn 300 tấn "lợn bệnh" vào trường học: Giám đốc Công an TP Hà Nội nói gì?

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Trong số đó có vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra ở TP Hà Nội và các địa phương. Đây là vụ án liên quan đến việc các đối tượng “tuồn” hàng trăm tấn thịt lợn bệnh vào các trường học, bếp ăn tập thể.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Nói về vụ án này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập thịt lợn bệnh vào các bếp ăn của tập thể, trường học, công ty.

"Tôi yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được. Thịt lợn bệnh có nhiều dấu hiệu khác với lợn sạch. Không thể chỉ lấy hồ sơ pháp lý đã được làm giả để nói là thịt lợn sạch. Vụ việc tồn tại trong thời gian dài chứ không phải là ngắn, 300 tấn thịt lợn bệnh này không phải là ít. Phải chứng minh được các nhà quản lý, nhập vào bếp ăn có thông đồng hay không". - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đại diện Công an TP Hà Nội nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ liên quan chiến công phá vụ án "tuồn" 300 tấn lợn bệnh. (Ảnh: Trọng Phú)

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan chức năng đã đề xuất, kiến nghị với Quốc hội tăng hình phạt lên cao nhất với loại tội phạm này. "Đây là hành vi hủy hoại giống nòi". - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1971, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát); Lê Ngọc Anh (Sinh năm 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (Sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (Sinh năm: 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) và các bị can khác.