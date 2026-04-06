Vụ tuồn hơn 300 tấn "lợn bệnh" vào trường học: Giám đốc Công an TP Hà Nội nói gì?

Thứ Hai, 19:01, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc các đối tượng tuồn thịt lợn bệnh vào các trường Tiểu học, trường Mầm non là hành vi "hủy hoại giống nòi".

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Trong số đó có vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra ở TP Hà Nội và các địa phương. Đây là vụ án liên quan đến việc các đối tượng “tuồn” hàng trăm tấn thịt lợn bệnh vào các trường học, bếp ăn tập thể.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Nói về vụ án này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập thịt lợn bệnh vào các bếp ăn của tập thể, trường học, công ty.

"Tôi yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được. Thịt lợn bệnh có nhiều dấu hiệu khác với lợn sạch. Không thể chỉ lấy hồ sơ pháp lý đã được làm giả để nói là thịt lợn sạch. Vụ việc tồn tại trong thời gian dài chứ không phải là ngắn, 300 tấn thịt lợn bệnh này không phải là ít. Phải chứng minh được các nhà quản lý, nhập vào bếp ăn có thông đồng hay không". - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đại diện Công an TP Hà Nội nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ liên quan chiến công phá vụ án "tuồn" 300 tấn lợn bệnh. (Ảnh: Trọng Phú)

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan chức năng đã đề xuất, kiến nghị với Quốc hội tăng hình phạt lên cao nhất với loại tội phạm này. "Đây là hành vi hủy hoại giống nòi". - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1971, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát); Lê Ngọc Anh (Sinh năm 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (Sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (Sinh năm: 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) và các bị can khác.

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích
Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích

VOV.VN - Ngày 2/4/2026, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 6 bị cáo vị thành niên. Đáng chú ý, N.B.K. (SN 2009) – con trai Đường Nhuệ – bị xác định là người cầm đầu nhóm mang hung khí truy đuổi, hành hung 2 nạn nhân, gây thương tích nặng.

Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích

Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích

VOV.VN - Ngày 2/4/2026, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 6 bị cáo vị thành niên. Đáng chú ý, N.B.K. (SN 2009) – con trai Đường Nhuệ – bị xác định là người cầm đầu nhóm mang hung khí truy đuổi, hành hung 2 nạn nhân, gây thương tích nặng.

Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu
Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu

Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với 35 đối tượng có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Long Hưng.

Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với 35 đối tượng có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Long Hưng.

