中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt các đối tượng sản xuất, buôn bán hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường

Thứ Bảy, 18:58, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố 3 bị can có hành vi sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính lớn gây thiệt hại sức khỏe người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với 3 bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) cùng cư trú tại TP.HCM về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn.

bat cac doi tuong san xuat, buon ban hon 4 tan bot ngot gia ra thi truong hinh anh 1
Bắt giữ các đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt giả

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TP.HCM.

bat cac doi tuong san xuat, buon ban hon 4 tan bot ngot gia ra thi truong hinh anh 2
Các đối tượng thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: bột ngọt giả sản xuất buôn bán điều tra vụ án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh
Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn
Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

Khởi tố 7 đối tượng kinh doanh thịt bò giả ở TP. HCM
Khởi tố 7 đối tượng kinh doanh thịt bò giả ở TP. HCM

VOV.VN - Ngày 22/12, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng sử dụng thịt heo để làm giả thịt bò rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.

Khởi tố 7 đối tượng kinh doanh thịt bò giả ở TP. HCM

Khởi tố 7 đối tượng kinh doanh thịt bò giả ở TP. HCM

VOV.VN - Ngày 22/12, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng sử dụng thịt heo để làm giả thịt bò rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật