Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy ở Điện Biên

Thứ Bảy, 13:40, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức năng vừa liên tiếp đấu tranh thành công 2 vụ án ma túy tại xã Nà Bủng, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào hồi 18h30’ ngày 14/5, tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, lực lượng Công an xã Nà Bủng phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tráng A Dùng (sinh năm 1981), trú tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy tổng hợp với khoảng 400 viên cùng 1 gói chứa các cục chất bột màu trắng nghi heroin.

lien tiep bat giu cac doi tuong lien quan den ma tuy o Dien bien hinh anh 1
Hai đối tượng Lý Chờ Phai và Hờ A Tính cùng tang vật

Trước đó, khoảng 30’ cùng ngày, tại khu vực bản Ham Xoong 1, xã Nà Bủng, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 2 đối tượng là Lý Chờ Phai (sinh năm 1978) và Hờ A Tính (sinh năm 1975), cùng trú tại bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi ma túy tổng hợp, tương đương khoảng 1.400 viên cùng 3 gói chứa các cục chất màu trắng nghi heroin.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc liên tiếp triệt phá các vụ án chỉ trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm của Công an Điện Biên trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới - địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Hiện các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên ma túy mua bán ma túy công an Điện Biên
Khởi tố ca sĩ Bolero Quang Lập
VOV.VN - Ca sĩ Bolero nổi tiếng Quang Lập (tên thật là Diệp Văn Lập, SN 1978) vừa bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe doạ tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội, sáng 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong clip.

Khởi tố 12 học sinh lao vào quán cà phê tấn công 1 người tử vong

Nhóm thanh thiếu niên ở Cà Mau tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, sau đó lao vào quán cà phê tấn công đối thủ khiến một người tử vong tại chỗ. Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trong đó có 12 học sinh.

