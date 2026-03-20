Bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng

Ngày 20/3, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).

GIS được thành lập từ năm 2014, từng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại “đảo ngọc”, với nhiều dự án biệt thự, nhà phố thương mại. Nguyễn Ngọc Tiền cũng tự nhận là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại thị trường này.

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo công ty GIS khi đơn vị này có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại một dự án Khu biệt thự cao cấp ở tỉnh An Giang do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi ký kết, Công ty Đảo Vàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu gần hết số tiền từ dự án của khách hàng trong khi chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán. Qua đó, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Tiền đã kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020, có một con chung. Nam nghệ sĩ qua đời tháng 3/2025, sau thời gian điều trị bệnh.