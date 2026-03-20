  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17:36, 20/03/2026
VOV.VN - Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Ngày 20/3, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).

Công an bắt bà Tiền để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

GIS được thành lập từ năm 2014, từng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại “đảo ngọc”, với nhiều dự án biệt thự, nhà phố thương mại. Nguyễn Ngọc Tiền cũng tự nhận là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại thị trường này.

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo công ty GIS khi đơn vị này có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại một dự án Khu biệt thự cao cấp ở tỉnh An Giang do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi ký kết, Công ty Đảo Vàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu gần hết số tiền từ dự án của khách hàng trong khi chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán. Qua đó, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Tiền đã kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020, có một con chung. Nam nghệ sĩ qua đời tháng 3/2025, sau thời gian điều trị bệnh.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô
Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo
Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Phát hiện cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, tống tiền, Công an xã Giai Lạc đã kịp thời ngăn chặn khi cụ bà chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho đối tượng lùa đảo.

Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Phát hiện cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, tống tiền, Công an xã Giai Lạc đã kịp thời ngăn chặn khi cụ bà chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho đối tượng lùa đảo.

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

