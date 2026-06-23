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Bắt đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn tại Nghệ An

Thứ Ba, 20:26, 23/06/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công một chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khánh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 2 bánh heroin, 1kg ma túy đá cùng 200 viên hồng phiến.

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hoàng Văn Khánh (SN 1962, trú xã Kim Bảng) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Hoàng Văn Khánh (ngồi) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, khoảng 21h ngày 22/6/2026, tại xóm Trường Kỳ, xã Kim Bảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an xã Hưng Nguyên Nam, Công an xã Kim Bảng và Công an phường Vinh Hưng phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hoàng Văn Khánh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 200 viên hồng phiến và 1 xe mô tô đã qua sử dụng.

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Tang vật chuyên án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Khánh bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan công an, đối tượng từng có một tiền án liên quan đến tội phạm về ma túy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Bá Thăng/VOV.VN
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