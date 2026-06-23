Hiểm họa ma túy thế hệ mới - những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ

VOV.VN - Ma túy thế hệ mới đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên khi được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, khó nhận biết. Không chỉ gây tổn hại nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần, các loại ma túy này còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, đẩy không ít người trẻ vào vòng xoáy vi phạm.
VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang chỉ đạo lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy "núp bóng" trên không gian mạng để phòng ngừa, ngăn chặn.
VOV.VN - Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, đang từng bước len lỏi vào nhiều thôn làng ở tỉnh Kon Tum. Những vùng quê vốn yên bình trước đây giờ bị xáo trộn và không ít hộ dân rơi vào cảnh “tan cửa nát nhà” vì ma tuý.
VOV.VN - Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay đang rất đáng lo ngại nhưng nghiêm trọng hơn, đó là hiểm họa từ những loại ma tuý thế hệ mới, “ẩn núp” trong những điếu thuốc lá chứa tinh dầu có vẻ ngoài “sành điệu”, hấp dẫn.