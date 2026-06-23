Thứ Ba, 16:34, 23/06/2026

Hiểm họa ma túy thế hệ mới - những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ

VOV.VN - Ma túy thế hệ mới đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên khi được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, khó nhận biết. Không chỉ gây tổn hại nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần, các loại ma túy này còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, đẩy không ít người trẻ vào vòng xoáy vi phạm.