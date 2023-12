Bắt đối tượng tàng trữ ma túy lúc rạng sáng

Sáng 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa tạm giữ Huỳnh Hữu Thiện (SN 2000), ngụ ấp 6 Biển, xã Nam Thái (An Biên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Huỳnh Hữu Thiện và tang vật thu giữ được

Vào khoảng 0h30 rạng sáng 27/12, Đội hình sự Công an huyện An Biên phối hợp với Công an xã Nam Thái A tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện bắt quả tang đối tượng Huỳnh Hữu Thiện có dấu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên người Thiện đang cất giấu 2 bịch nilon bên trong chứa các hạt tinh thể trong suốt không đồng nhất (nghi là ma túy tổng hợp) và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy .

Thiện khai nhận, 2 bịch nilon bị công an thu giữ chính là ma túy đá, mua về để sử dụng, đang trên đường đi tìm nơi thỏa mãn cơn nghiện thì bị bắt.

Hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.