Bắt đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, phát hiện nhiều vũ khí

Thưởng nóng tập thể, cá nhân bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí

VOV.VN - Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và lãnh đạo huyện Thuận Châu đã biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh.