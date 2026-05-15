Bắt đối tượng trộm 1,5 tỷ đồng

Trước đó, lúc 18h, ngày 30/4/2026, cặp vợ chồng sau khi đi du lịch về nhà tại khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, phát hiện nhà bị kẻ gian cạy phá, trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra, bị hại phát hiện bị mất trộm nhiều vàng nữ trang, trang sức kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị mất trộm trên 1,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét đối tượng gây án. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, ngụy trang kín đáo để không để lộ dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can thực hiện vụ trộm là Trần Văn Sơn và đã bỏ trốn về TP Hải Phòng sau khi gây án. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, với tinh thần quyết tâm xử lý đối tượng phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự cử một tổ công tác vượt hơn 2.000km để truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận, do cần tiền tiêu xài nên vào các tỉnh phía Nam tìm nhà nào có tài sản để đột nhập và trộm cắp tài sản.

Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM, mua công cụ để chuẩn bị trộm cắp tài sản. Ngày 29/4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Khi đến Trạm dừng chân tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ) thì xuống xe. Sau đó, Sơn thuê xe ôm chở đến các khu dân cư để tìm nơi gây án.

Khi đến Khu dân cư Minh Châu (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), Sơn thấy căn biệt thự lớn, cửa nhà mở, chỉ có một người giúp việc lớn tuổi ở trong nhà nên trèo hàng rào, leo lên nóc nhà mát trong khuôn viên biệt thự lẩn trốn tại đó.

Khi không thấy người giúp việc ở nhà, Sơn đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều nữ trang bằng vàng, trang sức kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt. Sau khi lấy được tài sản, Sơn nhanh chóng tẩu thoát khỏi căn biệt thự, bắt xe khách đi TP.HCM. Trên đường đi, Sơn xuống xe đi bộ một đoạn để tránh sự truy vết của lực lượng Công an, rồi tìm đến một nhà nghỉ thay quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Sau đó, Sơn tiếp tục bắt một xe khách khác đi đến TP.HCM. Từ TP.HCM, Sơn bắt xe khách đi Đà Lạt, rồi bắt xe khách đi Nha Trang. Khi đến Nha Trang, Sơn đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.