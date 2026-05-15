Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Duy Hận (sinh năm 1985, thường trú ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm tài sản người dân đi khám bệnh bị xử lý

Trước đó, sáng 10/5, Công an phường Trung An tiếp nhận tin báo của một người dân tỉnh Đồng Tháp về việc bị trộm 1 điện thoại di động khi đang đi khám tại 1 bệnh viện trên địa bàn phường. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường nhanh chóng xác minh, truy vết đối tượng. Đến sáng 11/5, lực lượng công an phường đã bắt giữ Nguyễn Duy Hận tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Qua làm việc, Hận thừa nhận, lợi dụng sơ hở của 1 người đi khám bệnh đã trộm điện thoại diện thoại di động, sau đó đem bán lại cho 1 người quen với giá 1,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an phường Trung An đã tiến hành thu hồi tang vật và phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý Nguyễn Duy Hận theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra nhiều vụ kẻ xấu trộm tài sản của bệnh nhân, người nuôi bệnh. Các đối tượng trộm cắp đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.