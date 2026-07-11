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Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Thứ Bảy, 20:44, 11/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn tại một nhà thầu thi công trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro (TP.Vũng Tàu cũ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Thông (sinh ngày 1/2/1976, thường trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) đang lẩn trốn tại một đơn vị nhà thầu thi công trong khu vực cảng Vietsovpetro, số 69, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.HCM (TP.Vũng Tàu cũ).

Sau khi xác minh, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tăng cường tuần tra, kiểm tra, rà soát địa bàn, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức bắt giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

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Đối tượng Nguyễn Đình Thông bị bắt tại cảng Vietsovpetro (ảnh:BP)

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại khu vực cảng Vietsovpetro, Tổ kiểm tra, giám sát của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện Thông đang lẩn trốn tại nhà thầu Sinh Hùng, đơn vị thi công Dự án Thiên Nga - Hải Âu trong khu vực cảng.

Ngay sau đó, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng theo đúng Quyết định truy nã số C1297/QĐTN-CSHS ngày 25/4/2026.

Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Nguyễn Đình Thông cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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