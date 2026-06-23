Bắt đối tượng truy nã ở Hà Nội

Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Kiến Hưng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Nhật Đăng (SN 2006, trú tại thôn Quảng Cư, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Nhật Đăng về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Nhật Đăng tại trụ sở công an

Sau khi bị khởi tố, Lê Nhật Đăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Kiến Hưng đã phát hiện, bắt giữ Lê Nhật Đăng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Kiến Hưng đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.