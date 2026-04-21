Bắt đối tượng truy nã tội trộm cắp tài sản sau thời gian lẩn trốn liên tỉnh

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Công an xã Quốc Oai Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản sau thời gian lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Đối tượng bị bắt là Phạm Hồng Quang (SN 1981, thường trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh). Trước đó, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Quang về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Phạm Hồng Quang

Theo hồ sơ, sau khi gây án, đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và liên tục thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quốc Oai phát hiện Quang đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/4/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an xã Quốc Oai đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.