Bắt đối tượng truy nã quốc tế sau gần 6 năm lẩn trốn

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo Quyết định truy nã số 04 ngày 28/10/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau gần 6 năm lẩn trốn, đến ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã truy bắt thành công đối tượng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hùng sau nhiều năm lẩn trốn tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.