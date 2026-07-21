Truy nã đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 26/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nha Trang về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo khoản 1, Điều 349 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.

Do bị can bỏ trốn, ngày 3/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 1202/QĐTN-ANĐT-Đ2 đối với Võ Nha Trang về cùng tội danh.

Theo quyết định truy nã, Võ Nha Trang (giới tính nam), sinh ngày 19/5/1971 tại Nghệ An; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo Công giáo; nghề nghiệp lao động tự do. Nơi thường trú và nơi ở trước khi bỏ trốn tại xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ công tác điều tra, căn cứ Điều 141 - Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin liên quan đến Võ Nha Trang, kịp thời thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; Điều tra viên Phan Quốc Uy, số điện thoại: 069.219.4084 hoặc 038.533.2369.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội để xử lý theo quy định.