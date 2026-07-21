English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy nã đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ Ba, 17:26, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra (CATP Hà Nội) đang điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" xảy ra tại TP Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 15/11/2025.

Ngày 26/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nha Trang về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo khoản 1, Điều 349 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.

Do bị can bỏ trốn, ngày 3/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 1202/QĐTN-ANĐT-Đ2 đối với Võ Nha Trang về cùng tội danh.

truy na doi tuong bi khoi to ve toi to chuc cho nguoi khac tron di nuoc ngoai hinh anh 1

Theo quyết định truy nã, Võ Nha Trang (giới tính nam), sinh ngày 19/5/1971 tại Nghệ An; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo Công giáo; nghề nghiệp lao động tự do. Nơi thường trú và nơi ở trước khi bỏ trốn tại xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ công tác điều tra, căn cứ Điều 141 - Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin liên quan đến Võ Nha Trang, kịp thời thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; Điều tra viên Phan Quốc Uy, số điện thoại: 069.219.4084 hoặc 038.533.2369.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội để xử lý theo quy định.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú
Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

VOV.VN - Sau thời gian vận động, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã thuyết phục thành công đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

VOV.VN - Sau thời gian vận động, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã thuyết phục thành công đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Dũng "Mắm", đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm
Bắt Dũng "Mắm", đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

VOV.VN - Đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm - Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm") vừa bị các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ thành công.

Bắt Dũng "Mắm", đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt Dũng "Mắm", đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

VOV.VN - Đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm - Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm") vừa bị các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ thành công.

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm
Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 16/7, theo công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 40 năm lẩn trốn về tội hiếp dâm.

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 16/7, theo công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 40 năm lẩn trốn về tội hiếp dâm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật