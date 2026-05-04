Bắt đối tượng truy nã quốc tế tại Nội Bài

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Đối tượng truy nã Trần Thị Hoài Nam

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội và triển khai phương án bắt giữ, bảo đảm nhanh chóng, chặt chẽ, thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Việc truy bắt thành công đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.