中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tại Nội Bài

Thứ Hai, 21:42, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Trần Thị Hoài Nam (SN 2000, trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. 

bat doi tuong truy na quoc te tai noi bai hinh anh 1
Đối tượng truy nã Trần Thị Hoài Nam

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội và triển khai phương án bắt giữ, bảo đảm nhanh chóng, chặt chẽ, thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Việc truy bắt thành công đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: truy nã quốc tế tội phạm ma túy Công an Ninh Bình sân bay Nội Bài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn
Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội
Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy số lượng lớn. 

Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy số lượng lớn. 

Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy
Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật